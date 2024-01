51 nap a Hamász gázai poklában – egy thaiföldi túsz beszámolója

Wichian Temthongot rövid telefonüzenet ébresztette thaiföldi otthonában: "Yotam, Alon és Samer meghalt." 51 napon át hármójukkal osztozott egy föld alatti cellán Gázában – írja a londoni Financial Times.

A Hamász október 7-én ejtette foglyul őket, mindössze két kilométerre a határtól, Kfar Aza kibucnál. A 28 éves Yotam Haim és a 26 esztendős Alon Shamriz zsidó volt, míg a 22 éves Samer Talalka beduin arab, aki csirkéket tenyésztett a kibuc közelében. A szélsőséges palesztin fegyveresek aznap mintegy 1200 emberrel végeztek, köztük sok külföldivel, így 32 thaiföldi állampolgárral is. A 37 éves Wichian szerencsésebb volt, őt túszként elhurcolták.

"Egy szűk és sötét alagútból nyíló cellába zártak bennünket, ahol rettenetesen fáztunk. A mennyezetről víz csöpögött és minden nyirkos volt" – emlékezett a gázai fogság körülményeire Wichian. "Ételt csak naponta egyszer kaptunk, többnyire kenyeret, néha borsó-, hal- vagy marhahús konzervet. A legrosszabb viszont az volt, hogy két napra mindössze fél liter vizet adtak" – folytatta.

Wichian Temthong who was kidnapped by Gaza and kept for 51 days says he was fed only once per day, sometimes just a piece of bread and a dried date. He says Israeli hostages were beaten with wire cables.

Így tisztálkodásról szó sem lehetett, ami egy idő után már egyre több kellemetlenséget okozott. Wichian fejbőre annyira viszketett, hogy véresre vakarta. A fogvatartóik csak az arab származású Samer Talalkának engedték meg, hogy egy héten egyszer megmosakodjon. Vele egy kicsit jobban bántak, mint a többiekkel, bár nem sokkal. A hideg és a szomjúság mellett az állandó halálfélelem lassan felőrölte az idegeiket. Ráadásul Wichian nem tudott sem angolul, sem héberül, így rabtársaival csak mutogatással volt képes kommunikálni, de beszélgetni nem tudtak egymással.

"Láttam amint az egyik őr egy hosszú villanyvezetékkel a kezében elvezeti őket. Aztán hallottam az ordításukat, és amikor visszatértek, mindkettőjük karján korbácsolás nyomai voltak. Egyikük körme félig le is szakadt" – mesélte a thai férfi. Mint mondta, egy idő után elveszítették az időérzéküket, csak onnan tudták, mikor van nappal és éjszaka, hogy az örök a falra firkált nap vagy hold szimbólum közül éppen melyikre böktek.

Egy idő után egyre jobban lehetett hallani a felettük dúló csata zaját, robbanásokat és a gépfegyverek ropogását. Ezért a Hamász tagjai egy másik alagútba vitték őket, ami messzebb volt a csatározásoktól. Aztán egy nap megjelent néhány palesztin harcos, és azt kiabálta: "Thailand go home." Megölelték egymást, majd az őrök kituszkolták Wichiant a cellából. Számára ezzel véget ért a fogság, és hamarosan vissza is tért Thaiföldre. Majd nem sokkal később megkapta a rövid, sokkoló üzenetet, hogy mindhárom túsztársa életét vesztette.

