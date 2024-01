Összeállították az orosz flotta eddigi veszteségeit – de nem az oroszok

Merész dologra vállalkozott közösségi oldalán Frederik Van Lokeren belga haditengerészeti elemző: az orosz haditengerészet ukrajnai háborús veszteségeit próbálta meg egyetlen táblázatban összegezni.

Az összefoglalóból kiderül, 10 orosz hadihajó szenvedett érdemi kárt az elmúlt két évben, ebből 6 biztosan harcképtelen már – ismert: az ukrán hadiflotta már "az elején" megsemmisült, Kijev "mindentudó" rakétákkal és automata tengeri eszközökkel igyekezett helyettesíteni hiányzó állományát.

Az oroszok 2022-ben nagyobb veszteségeket szenvedtek el, mint 2023-ban, de csak hadihajók terén tavaly történt nagyobb érvágás.

A listán olyan hajók is szerepelnek - Minszk, Aszkold -, amik haditengerészeti "szerviz" alatt állnak. A Portfolio vette észre.

UPDATE: new chart registering Ukrainian strikes against Russia's Black Sea Fleet.



The latest strike targeted Feodosia and destroyed the landing vessel Novocherkassk which was transporting ammunition towards the Crimea. Novocherkassk previously survived a strike at Berdyansk. pic.twitter.com/c5Ymv7dkPJ