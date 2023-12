Felmentettek három rendőrt Amerikában, a BLM-hívők felháborodtak

A bűnügy körülményei rendkívüli hasonlóságot mutatnak George Floyd hetekkel későbbi, súlyos zavargásokat kiváltó halálával.

A 12 tagú esküdtszék háromnapi tanácskozás után döntött Christopher Burbank és Matthew Collins rendőrök gyilkosság és gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint harmadik társuk, Timothy Rankine gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alóli felmentése mellett a több mint két hónapja húzódó tárgyalássorozat végén.

A tanúvallomások és a tárgyaláson bemutatott videofelvételek tanúsága szerint Ellis halálát a rendőrök okozhatták. A védőügyvédek elmondása alapján a rendőrök azért állították meg Ellist, mert látták, hogy egy kereszteződésben beforduló autóhoz közeledik. Ezzel szemben egy szemtanú szerint Ellis a sarkon állt, amikor a rendőrök az autójukhoz hívták. A rendőrök állítása szerint Ellis a rendőrautó ajtaját kezdte rugdosni, ezért volt szükség határozott rendőri intézkedésre.

A videofelvételen az látszik, ahogy Collins a nyakánál fogva lefogja Ellist, amíg társa sokkolóval mellkason lövi a földön fekvő férfit, aki többször is hallhatóan lélegzetvételért könyörög, amit a rendőrök figyelmen kívül hagytak.

A jury in Washington State acquitted three police officers, during whose detention a black man died of suffocation.



The incident occurred in March 2020. Police detained 33-year-old Manuel Ellis, who allegedly tried to open the doors of other people's cars. pic.twitter.com/ju7epdQCXU