Pokoli vihar ostromolja a Fülöp-szigeteket – videó

Jóllehet a vihar földet érés után kissé gyengült, a szigetről áramkimaradásokat jelentettek, a meteorológiai központ pedig árvizekre és földcsuszamlásokra figyelmeztetett.

LOOK | NEWS UPDATE: Flooding brought by #KabayanPH caused significant damage to houses, infrastructures in Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental.



| Photo courtesy: Briyhan Tanding, Jenefer Agbot via Prov’l Gov’t of Davao Oriental Facebook pic.twitter.com/HN21uGYKn2 — GMA Regional TV News (@GMARTVNews) December 18, 2023

A viharban a helyi hatóságok szerint egy ember eltűnt.

Stay safe, Manay, Davao Oriental! ?? The impact of tropical storm #KabayanPH is felt, and the community's resilience shines through. ?️? #WeatherUpdate pic.twitter.com/xSf6T3urXo — Bayanihan Today ?? (@BayanihanToday) December 18, 2023

A hatóságok visszahívták a partok közelében horgonyzó hajókat, illetve felfüggesztették a kompforgalmat is, így több mint ötezren ragadtak Manila kikötőjében.

WATCH: Strong winds and heavy rainfall caused by Tropical Depression #KabayanPH hit Agusan del Sur. | ?: Girlie Jade/Facebook



A Jelawat idén már a tizenegyedik trópusi vihar, mely a Fülöp-szigetekre ért.