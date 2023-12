Még erősödhetett is a magyarok szövetségese az előre hozott szerbiai választásokon - szakértő

Egyelőre minden felmérés azt mutatja, hogy a Szerb Haladó Párt győzedelmeskedett és maradhat kormányon - nyilatkozta Németh Ferencet, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban. Hozzátette, a 2022-es parlamenti választásokhoz képest még javított is egy kicsit az eredményein, így elképzelhető, hogy koalíciós partnerre sem lesz szüksége a kormányalakításhoz. Mint mondta, Ettől függetlenül egy viszonylag erős ellenzéke lesz a kormánypártnak, valamint szinte garantálható, hogy hogy a Szerb Haladó Párt a "természetes szövetségeseivel", a Szerb Szocialista Párttal és a Vajdasági Magyarok Szövetségével fog koalícióra lépni.

Az ellenzék kapcsán azt mondta a szakértő, hogy ezen a választáson szinte semmi esélye nem volt annak, hogy győzzön, és Szerbiában most kormányváltás történjen. Úgy véli, az viszont érezhető, hogy az elmúlt hónapokban, különösen a tavasszal történt merényletsorozatot követően az állampolgárok elégedetlenek voltak a kormánypolitikával, Aleksandar Vučić elnök népszerűsége is csökkent. Így, ha nem is a kormányváltás, de a megerősödés, az ellenzéki pozícióba való visszatérés mindenképpen ott lebegett a szemük előtt.

Németh Ferenc elmondta azt is, hogy

a Vajdasági Magyar Szövetség valószínűleg meg fogja tudni tartani képviselőcsoportját a belgrádi törvényhozásban.

Jelenleg csupán nem hivatalos részadatok állnak rendelkezésre, azonban úgy véli, a VMSZ hozta a 2020-as és 2022-es eredményeket, valamennyit még erősödött is. Valószínűleg öt, de lehet, hogy hat képviselője is lesz, így pedig külön frakciót is létre tud majd hozni a parlamentben.

A vajdasági tartományi választáson is jól szerepelt a VMSZ, a kisebbségi listák közül az első helyen végzett - mondta a kutató. Hozzáfűzte, ez is megegyezik mind a tavalyi, mind a 2020-as eredményekkel. A tartományban is nagyjából azok az eredmények születtek, amikre a közvélemény-kutatók számítottak, tehát itt is a Szerb Haladó Párt került ki győztesként.

A Magyar Külügyi Intézet szakértője azt is elmondta, hogy

matematikailag a Szerbiai Haladó Párt tudna önállóan is kormányt alakítani, a 250 fős törvényhozásból több mint 125 képviselővel rendelkezik,

viszont, ahogy fogalmaz, sokkal elegánsabb lenne kifelé, első sorban az Európai Unió irányába, ha nem egyedül kormányozna, hanem koalíciós partnerekkel - ez demokratikus üzenetet közvetítene. Ezek a partnerek (Aleksandar Vučić elnök elmondása alapján is) azok a pártok lesznek, mint eddig, azaz a Szerb Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség.