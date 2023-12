Súlyos incidens a Vörös-tengeren, leáll az egyik nagy konténerhajós cég - videó

A döntés azután született, hogy Jemen húszik által ellenőrzött részéből támadások özöne indult a szállítási útvonalon közlekedő hajók ellen. Az Irán által támogatott lázadó mozgalom a Hamészt akarja támogatni azzal, hogy állítása szerint Izraelbe tartó hajókat vesz célba.

A Vörös-tenger a világ egyik legfontosabb olaj- és üzemanyag-szállítási útvonala.

"A térségben a kereskedelmi hajók elleni közelmúltbeli támadások riasztóak, és jelentős veszélyt jelentenek a tengerészek biztonságára" - közölte a Maersk a BBC tudósítása szerint. Hozzátették: a csütörtöki Maersk Gibraltar nevű hajót célzó - állítólag sikertelen - rakétakilövés, illetve egy másik hajó elleni pénteki támadás miatt arra utasították a térségben tartózkodó összes Maersk-hajót, amelynek át kell haladnia a Bab al-Mandab-szoroson, hogy további értesítésig szüneteltesse útját.

Midday Dec. 14 (Sanaa time), a ballistic missile was fired from a Houthi-controlled area of Yemen toward the international shipping lane north of the Bab-el-Mandeb. There were no injuries or damage. Following the missile launch, the M/V Maersk Gibraltar was hailed by the Houthis,… pic.twitter.com/MMmDlEaywM

Egyes állítások szerint azonban a Maersk Gibraltart eltalálták, de elsüllyeszteni nem tudták. A lázadók egyik vezetője szerint a hajót eltalálták és súlyos károkat szenvedett. Megjelent a közösségi médiában egy felvétel is, de sem a hajó neve nem látszik rajta, sem azt nem tudni, hogy mikor készült.

#Yemen Houthis attacked the container ship Maersk Gibraltar, which was allegedly en route to Israel. It's a matter of time before some country will tire of the Houthis. If the U.S. does not act, Israel will! ??



Patience is running out‼️pic.twitter.com/iWTffRDZNN