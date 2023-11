Több mint két hét után értek el a beszorult emberekhez - videó

Az Uttarakhand államban lévő 4,5 kilométeres alagútnál november 12-én történt az omlás. A nyilatkozók szerint néhány órát vesz még igénybe az újabb művelet, amelyben egyesével, kerekes hordágyakon kihúzzák az embereket egy 90 cm átmérőjű csövön keresztül. A csövet át kell tolni a furaton, a törmelékeket el kell takarítani belőle, majd a mentők átmászhatnak rajta, és elkezdhetik kihozni a munkásokat - derült ki a tájékoztatásból.

Kedden az alagút előtt többtucatnyi mentő kötéllel és létrával állt sorba, közben pedig mentőautók érkeztek, hogy majd elszállítsák a 41 férfit a mintegy harminc kilométerre lévő kórházba.

How is India rescuing 41 workers who have been trapped under the rubble of a collapsed tunnel for 16 days? https://t.co/fkzhRqw0nx pic.twitter.com/KrnkeAU5SN