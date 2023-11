Fejbe lőtték a leszerelt Wagner-zsoldost

Négyszer lőtték fejbe azt a férfit a nyílt utcán, akit korábban 16 év börtönre ítéltek. Vlagyimir Boriszenkó egy bűnszervezetnek volt a tagja. Egy üzletember megöléséért ítélték el.

Az ukrajnai háborúban azonban bevonult a Wagner csoporthoz zsoldosnak, és miután kiszolgálta az idejét, amnesztiával szabadult.

Hazatért, és azt nem tudni, hogy mivel foglalkozott, de pár napja a nyílt utcán lőtték fejbe. Egy Makarov pisztollyal végeztek vele.

