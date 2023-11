A Hamász átadta az első túszokat

Az első 13 kiszabaduló izraeli civil mellett 12 thaiföldi vendégmunkást engedett el október 7-e óta tartó fogságából a Hamász. A thaiföldiek Izraelben a többi kiszabadult tússzal azonos elbánásban részesülnek, őket is valamelyik izraeli kórházba szállítják.

A Hamász elsőként az egyiptomi hatóságokkal folytatott tárgyalások eredményeképpen szabadon engedett thaiföldieket adta át a vöröskereszt képviselőinek.

Watch live: Hostages held by Hamas are due to be released shortly as part of a deal between the militant group and Israel https://t.co/44ilJdcWO1 https://t.co/pq5s9dgKjU