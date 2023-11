Rémálomszerűen végződött az utasszállító landolása – videó

Az Azul Linhas Aéreas Brasileiras légitársaság PR-AKO lajstromjelű repülőgépe az AD 2737-es számú belföldi járatot teljesítette Aracaju és a Recife-Guararapes Nemzetközi Repülőtér között november 22-én az ASN adatlapja szerint.

A recifei légikikötő 18-as futópályájára végrehajtott leszállás során a földet érés előtti pillanatokban a repülőgép süllyedése hirtelen megnövekedett, majd állásszöge is olyan mértékben, hogy

– számolt be az AIRportal.hu, hozzátéve: az ATR két elpattanást követően végül le tudott szállni.

A repülőgéppel teljesítendő következő járatot törölték, az esemény vizsgálatát megkezdték. Személyi sérülésről és a repülőgépben keletkezett kár mértékéről nem érkezett bővebb információ – olvasható.

Visible damages to the Fuselage tail area skin and the ATR specific worn limit stroke detector after the Azul ATR 72-600 (PR-AKO) struk its tail on runway 18 of Recife/Guararapes–Gilberto Freyre Intl. Airport (SBRF), Brazil.



?@AeroEntusiasta#safety #aircraft #aviation https://t.co/r2yxViAZ8s pic.twitter.com/5w8GxScc8H