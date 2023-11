Kórházba vitte túszait a Hamász - az izraeli hadsereg magyarázatot talált erre

Az izraeli hadsereg azt gyanítja, hogy a túszok egy részét az es-Sifa kórházba hurcolták a szélsőségesek. Ez a lépés azért érthetetlen, mert a támadás alatt a Hamász fegyveresei brutális kegyetlenséggel bántak az emberekkel. Nem egyszerűen csak lelőtték az útjukba kerülőket, hanem gyakran meg is kínozták őket, a nőket megerőszakolták és sokukat a megbecstelenítés után megcsonkították, majd hagyták elvérezni.

A közösségi hálón rémtörténetek tucatjai keringenek. Olyanok, amiket még a legvadabb fantáziájú horrorfilmek forgatókönyvírói sem tudnának kitalálni. A földön hasra fektetett, majd kapával félig lefejezett áldozatoktól kezdve, a szétlőtt fejű kisbabákon át, az élve kibelezett kamaszokig széles a kegyetlenségek tára.

Ezt a videót a támadás alatt a Hamász egyik fegyverese készítette és egy túszejtést örökít meg. Az áldozatot egy óvóhelyről rángatják elő, majd előbb a letérdeltetik, aztán egy autóba taszigálják, hogy mutassa az utat Re'im, egy dél-izraeli kibuc felé. Azzal fenyegetik, hogy agyonlövik, vagy elvágják a torkát, ha nem engedelmeskedik. Persze közben sűrűn ütlegelik is. A szerencsétlen az első pillanattól kezdve azt próbálja megértetni velük, hogy ő nem zsidó, hanem muszlim, de ez a fegyvereseket egyáltalán nem érdekli. Amikor végül Allahot kezdi emlegetni, azt ordítja az egyik palesztin: "Te kutya, nem ismered Allahot, a hitetleneknek dolgozol."

Look at Hamas’ own footage from October 7, as they capture an Israeli-Arab citizen, and proceed to subject him to brutal treatment.



It doesn’t matter who you are or where you’re from.



Hamas terrorizes anyone standing in the way of their extremist, inhumane ideology. pic.twitter.com/NUgKzIrRvI