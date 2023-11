Agyonvertek egy diákot Las Vegasban, felkavaró videó a szabályos lincselésről

Az erőszakos bűncselekmény november 1-jén történt, mobiltelefonnal videóra vették, és a közösségi médiában nyilvánosságra hozták. A rendőrség ezután indított kiterjedt nyomozást, és azt állapította meg, hogy Jonathan Lewis, a későbbi áldozat egy barátját próbálta védelmébe venni, akitől elektronikai eszközöket, egy fejhallgatót, valamint elektromos cigarettát vettek el.

A rendőrség emberölési csoportjának nyomozója elmondta, hogy a 13 és 17 év között diákok 10 fős csoportja előre eltervezte, hogy tanítás után az iskola melletti szűk utcában kérdőre vonja diáktársát. Jason Johansson hadnagy a megjelent felvételek kapcsán a bántalmazást "minden emberit nélkülözőnek" minősítette.

A rendőrök még kedden őrizetbe vettek a tíz diákból nyolcat, és közölték, hogy a két szabadlábon maradt tizenéves letartóztatására is sor kerül, amint sikerül azonosítani őket.

