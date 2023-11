A WHO szerint temetőre hasonlít Gáza legnagyobb kórháza, már kutyák portyáznak az épületben

Az izraeli hadsereg (IDF) szerint az Al-Shifa kórház területén, valamint az épületek alatt a Hamász alagutakat épített, ahová a fegyveres csoport irányító központját és fegyverraktárait rejtette. Az egészségügyi központot ezért napok óta hevesen támadják. Az ENSZ egészségügyi világszervezet a WHO azt állítja: az Al-Shifa mostanra már inkább egy temetőre hasonlít. A szervezet szóvivője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy legalább hatszáz sérült, beteg ember lehet még a kórházban, amelynek a folyosóin ráadásul nagyon sokan kerestek menedéket.

"Az épületek körül mindenütt holttesteket látni, amelyekkel már senki sem törődik. A halottak nem temetik el, és nincs már hely a halottasházakban sem." - mondta Christian Lindmeier. Ezt a kórház orvosai is megerősítették. Dr. Mohamed Abu Selmia például azt mondta a brit média cég tudósítójának, hogy az udvarokon halmokban állnak az oszlásnak indult tetemek.

Újabban kóbor kutyák jelentek meg, és marcangolják az élettelen emberi testeket.

Mint mondta az izraeli hadsereg nem engedi, hogy elszállítsák és eltemessék az oszlásnak indult hullákat.

Az orvos arról is beszélt, hogy az áramhiány miatt nem működnek az inkubátorok sem. Szerinte már legalább hét koraszülött halt meg emiatt. Ugyanakkor az izraeli kormányfő egyik tanácsadója arról számolt be: felajánlották, hogy biztonságos helyre viszik az újszülött csecsemőket, de ezt a Hamász nem fogadta el. Mark Regev azt is elmondta, hogy inkubátorokat is küldenének Gázába, ha a szélsőséges iszlamisták engedélyeznék ezt.

Inkubátorokat szállítana az izraeli hadsereg a gázai Al-Shifa kórháznak, de a Hamász ezt nem engedélyezi. Forrás: X / IDF

A civilek, és főleg a kórházak védelmét sürgette az amerikai elnök is. Joe Biden azt mondta: az Egyesült Államok ezt elvárja Izraeltől. Hasonló hangnemben nyilatkozott a brit miniszterelnök is. Rishi Sunak arra szólította fel az izraeli hadsereget, hogy tegyen meg mindent a gázai civilek védelme érdekében, mert "már túl sok ember halt meg, ezért ideje szünetet tartani a harcokban". Még ennél is tovább ment a francia elnök. Emanuel Macron egyenesen követelte Izraeltől a hadjárat azonnali leállítását.

Közben az izraeli hadsereg (IDF) is megerősítette, hogy életét vesztette a Hamász egyik túsza. A 19 éves Noa Maricianót október 7-én rabolták el az Izraelbe betört palesztin fegyveresek. A szélsőséges szervezet szerint foglyuk egy izraeli légicsapásban vesztette éltét. Ugyanakkor az IDF szóvivője ezt nem volt hajlandó megerősíteni, csupán azt közölte, hogy

a fiatal lány katonai szolgálatának teljesítése közben vesztette éltét.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy egy másik gázai kórház alatti alagutakban az elrabolt túszok nyomaira bukkantak. Daniel Hagar ellentengernagy a helyszínen mutatta meg mi mindent találtak.

A videóban a Rantiszi gyerekkórház területén található lejárót látni, valamint a Hamász alagútjába vezető elektromos hálózat elemeit. Ezen keresztül kapta az áramot a parancsnoki központ. Hagari ellentengernagy ugyancsak bemutatta a rejtekhelyen talált robbanó mellényeket, valamint azokat a nyomokat, amelyek arra utalnak, hogy a túszok egy részét itt tarthatták fogva.

Az izraeli hadsereg egy olyan videót is közzé tett az X-en, amelyet az Al-Quds kórháznál, drónnal vettek fel. A képeken azt látni, amint egy palesztin fegyveres, vállán egy páncéltörő rakétával bemegy a kórház épületbe, majd onnan nyit tüzet az izraeliekre.

Nem sokkal ezután a támadóval egy légicsapás végzett.