Rabbira támadt egy szír tinédzser Párizsban

A rendőrség szerint a rabbi nem sérült meg, de feljelentést tett.

A fiatalkorú támadó szerda délután támadt rá a rabbira a La Chapelle metróállomáson, először arabul szólt a rabbihoz, majd hátba rúgta.

A BFMTV francia hírtelevízió a rendőrségre hivatkozva arról számolt be, hogy a támadó egy 14 éves szír állampolgár lehetett, akit a metró biztonsági személyzete a metróállomáson készült felvételek alapján sikeresen beazonosított, majd elfogott.

