Fontos információkhoz jutott az izraeli hírszerzés

A hadsereg a Sin Bet belbiztonsági szolgálat támogatásával, egy célzott légicsapással megölte Musztafa Delolt, a Hamász egyik zászlóaljának parancsnokát. Ezenkívül megöltek több iszlamista fegyverest az övezet északi részén, Bét Hanun környékén, és jelentős mennyiségű fegyvert és hírszerzési anyagot lefoglaltak. A haditengerészet a szárazföldi erők irányításával olyan épületeket lőtt, amelyekből páncéltörő rakétákkal támadták az izraeli erőket.

Péntek reggel közzé tették négy olyan izraeli katona nevét, aki csütörtökön harcban esett el az övezet északi részén. Hárman közülük tartalékosok voltak.

A hadsereg nyilvánosságra hozott egy lehallgatott és rögzített hangfelvételt, amin egy gázai egészségügyi tisztségviselő elismeri, hogy a Hamász terrorista célokra üzemanyagot tárol a Sifa Kórházban. A beszélgetésből kiderül, hogy a Hamász rendelkezik az övezetben fellelhető minden üzemanyag felett. A hangfelvétel szerint a kórház alatt több mint félmillió liter üzemanyag van.

