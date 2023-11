Légicsata volt a Vörös-tenger felett - videó

Az X-en (korábban Twitter) publikáló OSINTdefender adta közre azt a videót, amelyet egy izraeli harci gép fedélzeti kamerája rögzített. A legújabb F-35I típusú vadászbombázó a Vörös-tenger felett fogta el az Izrael felé száguldó szárnyas rakétát. A felvétel alapján a portál azt állítja, hogy ez egy Quds-4 típusú fegyver lehetett, amelyet a jemeni huti lázadók Irántól kaphattak.

A Quds sorozat cirkáló rakétáit az iráni Forradalmi Gárda mérnökei fejlesztették ki. Teherán sokáig még a létezését is tagadta a fegyvernek, de aztán idén augusztusban, Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter látogatásakor mégis bemutatták a nyilvánosság előtt. Iránban Pavehnek nevezik, vagy egyszerűen csak "351"-esként emlegetik a szárazföldről indított, manőverező robotrepülőgépet, amelynek több változata is létezik.

A cirkáló rakétát eredetileg hajók ellen tervezték, de valószínűleg szárazföldi célpontok támadására is alkalmas.

A fegyver pontos műszaki paramétereiről nyilvánosan eddig csak találgatások láttak napvilágot. Úgy tudni, hogy 1300-1500 kilométerre lévő célokat is képes támadni a harci részben található 7-9 kilogrammnyi robbanóanyaggal.

Az alábbi videón a robot repülőgép elfogása és megsemmisítése látható. A kísérő szövegből csak az derül ki, hogy a rakétát Dél-Jemenből indították Izrael felé, de az, hogy pontosan mikor is történt az incidens, nem lehet tudni.

Footage was released by the Israel Defense Force earlier today showing the recent Interception of “Quds-4” Land-Attack Cruise Missile over the Red Sea by an Israeli F-35I, after it was launched by the Houthis in Yemen at Southern Israel. pic.twitter.com/K7NoqQ2B9a

Előzőleg az Irán-barát jemeni lázadók már több ilyen szárnyas rakétát is kilőttek a zsidó állam irányába, amelyek közül az egyik két napja Jordánia területére zuhant. A képeket ugyancsak az OSINTdefender hozta nyilvánosságra.

At least 1 of the “Quds-4” Land-Attack Cruise Missiles launched by the Houthis in Yemen at Southern Israel earlier today appears to have landed in Jordan, though it is Unknown if it was Intercepted before it Crashed. https://t.co/zUN7Cg3Oxo