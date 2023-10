Dagesztán szerint a háttérben összekapcsolódott az izraeli és az ukrán helyzet

A kormány döntése értelmében jövőre is a 2023-ban érvényes feltételek és termékstruktúra marad érvényben a Széchenyi Kártya Program esetében, azaz 2024-ben is a futamidő végéig fix, 5 százalékos nettó ügyfélkamat mellett biztosít forrást a hazai kkv-k számára - jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, miután Krisán László, a programot koordináló KAVOSZ vezérigazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján már beszélt a folytatásról.