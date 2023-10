Újabb segélykonvoj érkezett Egyiptomból a Gázai övezetbe

A teherautókon orvosi eszközöket, élelmiszereket és egyéb segélyeket szállítottak. Az AFP helyszínen tartózkodó tudósítója hat üzemanyagot szállító tartálykocsit is látott áthaladni a határon.

A Gázai övezetebe vezető átkelőnél további 155 teherautó várakozik a bejutásra mintegy 3 ezer tonna segélyszállítmánnyal.

A rafahi átkelőt szombaton nyitották meg a humanitárius segélyszállítmányok előtt. Húsz teherautón érkeztek gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és élelmiszerek. Ezek voltak az első segélyek, amelyek eljutottak a gázai lakossághoz azóta, hogy kirobbant a háború Izrael és az övezetet uraló palesztin Hamász között.

The first convoy of trucks carrying humanitarian aid crossed into Gaza. For many who were displaced in the growing conflict, 20 trucks are simply not enough for the enclave's 2.3 million people pic.twitter.com/kIk3CTVW5R