Kínai-filippíno tengeri összeütközés - videó

Manilai közlés szerint a Fülöp-szigeteki hajók ellátmányt vittek a Spratly-szigeteknél lévő Second Thomas zátonyon megfeneklett hadihajó legénységének.

A Fülöp-szigeteki, Sierra Madre nevű hadihajót 1999-ben futtatták zátonyra a szigeteknél, ezzel próbálva elejét venni Kína további terjeszkedésének a vitatott vizeken. A rozsdálló hajóroncson egy maréknyi Fülöp-szigeteki katona teljesít szolgálatot.

A kontingens rendszeres utánpótlásra szorul a távoli szolgálati helyen. A hadihajó már régóta mérgezi Manila és Peking kapcsolatát.

Manila szerint az ütközést a kínai parti őrség hajójának veszélyes manőverei okozták, és felelőtlenséggel vádolta a kínai felet.

Ugyanekkor a kínai tengeri milícia egyik hajója is nekiütközött egy, a Fülöp-szigeteki parti őrség tulajdonában álló hajónak.

Videos released by the Armed Forces of the Philippines show a Chinese coast guard vessel hitting a Philippine supply boat that’s on the way to the Second Thomas Shoal in the South China Sea. A Chinese maritime militia vessel also touched a Philippine coast guard ship, as shown in… pic.twitter.com/W5pLKAxBox