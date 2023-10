Bajba kerülhetett az izraeli csodatank a Hamasz támadásakor

Nagyon úgy fest, hogy még a világ egyik legjobb tankjának tartott Merkava IV-esből is veszett el pár darab - írja a Portfolio.

Az egyik ilyen harckocsival az ukrajnai háborúból jól ismert módszerrel végeztek: ledobtak rá egy pilóta nélküli repülőgépről vagy drónról egy kumulatív rakétagránátot.

Al Qassam Brigades (Hamas) destroyed a Merkava Mk4, perhaps the same one we have seen from the ground, with a drone-dropped PG-7VR tandem HEAT RPG projectile, easily piercing the armour from above. pic.twitter.com/6R3nq4h62c — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) October 7, 2023

Egy másik esetben egy Merkava IV-est el is foglaltak a palesztinok.

OSINT-elemzők szerint Izrael eddig legalább 6 Merkavát vesztett el a mai támadás során, számos más páncélozott harcjármű mellett. Ezen a felvételen nem egyértelmű, hogy a tank megvédte-e a legénységet, és hogy mennyire sérült meg.

Footage from earlier today at the #Gaza border- al Qassam militants hitting an IDF Merkava Mk. 4 tank with the locally made "Tandem 85" tandem RPG projectile, designed to defeat ERA.



Seems that the tank is hit and damaged, but the true extent is unclear. pic.twitter.com/QvoTHDQLED — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) October 7, 2023

Az izraeli tankról az Infostarton már többször írtunk, ugyanis nem hivatalosan szó van arról, hogy esetleg ukránok is kaphatnak belőle.

Mindenesetre az izraeli hadsereg már készül a komoly ellencsapásra és ehhez is hasonló tankokat használnak majd.