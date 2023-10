Prigozsin fia bejelentkezett a Wagner csoport vezetésére, és más változások is készülhetnek

Az Institute for the Study of War friss értesülése szerint Jevgenyij Prigozsin 25 éves fia, Pavel Prigozsin az elmúlt időszakban lépéseket tett arra, hogy átvegye a Wagner csoport irányítását. A portál azt írta, az ifjabb Prigozsin tárgyalt az orosz nemzeti gárdával arról, hogy a zsoldosszervezet újra bekapcsolódjon az ukrajnai háborúba.

A tárgyalásokon arról is szó esett, hogy a Wagner katonáinak nem kell szerződést kötniük az orosz védelmi minisztériummal, és a magánhadsereg megőrizhetné a nevét, a jelképeit, az ideológiáját, a parancsnokait és a főbb működési elveit is. Az értesülések szerint ugyanakkor Pavel Prigozsin nem önálló szereplő az ügyben, hanem a Wagner biztonsági szolgálatának vezetőjét, Mihail Vatanyint képviseli.

A fordulat azért is érdekes, mert a múlt héten Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozott Andrej Trosevvel, a Wagner korábbi parancsnokával, aki a portál szerint azt a megbízást kapta, hogy a Wagner embereiből szervezzen egy új egységet, amely visszatérne az ukrajnai frontra. Eddig az a felállás is napirenden volt, hogy az orosz gárdához csatlakozik a Wagner állománya, és önálló belső egységként működhet tovább az állomáshelyein és Ukrajnában is.