A szlovákiai választás a felvidéki magyaroknak is kiemelten fontos

A választáson 25 politikai párt és mozgalom indul, köztük egy koalíció, az ő legfeljebb 150 fős listáikon szereplő képviselőjelöltekre adhatja le voksát az ország megközelítőleg 4,3 millió választásra jogosult polgára. A szlovákiai szabályok szerint a parlamenti választásokon a képviselőket közvetlenül, pártlistákról választják. A választáson induló pártoknak a leadott voksok legalább 5 százalékát, a koalícióknak pedig legalább 7 százalékát kell megszerezniük a bejutáshoz, az ezt a küszöböt átlépők a parlamenti mandátumokon arányosan osztoznak.

A választópolgárok országszerte mintegy hatezer választóhelyiségben szavazhatnak reggel héttől este tízig. A mostani választáson megközelítőleg 185 ezer elsőválasztó, vagyis olyan fiatal szavazhat, aki korábban még nem vehetett részt parlamenti választáson. A külföldről levélben szavazás lehetőségét mintegy 73 ezren igényelték, közülük a péntek déli határidőig több mint 58 ezren adták le voksukat, ami rekordnak számít. Szlovákiában a mostani parlamenti választás lesz az első, amelyben a helyi választási bizottságok a szavazatok összesítését kötelezően elektronikus módon végzik, és az eredményeket így küldik tovább.

A kampánycsend szerda éjféli életbelépését megelőző hetekben nyilvánosságra hozott felmérések adatai azt valószínűsítik, hogy a voksoláson 8-10 politikai csoportosulásnak lehet érdemi esélye a parlamentbe jutásra. Ezek legalább felének azonban csak a bejutáshoz szükséges küszöb körüli eredményt jósolnak, köztük a két éve ősszel egységesült felvidéki magyar pártnak, a Szövetségnek is.

A közvélemény-kutatások többsége már hosszú távon a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártjának, a Robert Fico vezette Irány-nak (Smer-SD) a győzelmét valószínűsíti, átlagosan 20 százalék körüli eredményt jósolva. Ugyancsak valószínűsíthető, hogy a második és a harmadik helyért Zuzana Caputová államfő korábbi pártja, a legutóbbi parlamenti választáson a törvényhozáson kívül maradt, progresszív liberális Progresszív Szlovákia (PS) és az Irányból korábban kilépett volt miniszterelnök, Peter Pellegrini pártja, a szociáldemokrata Hang (Hlas-SD) küzdhet majd meg. Rajtuk kívül csak egy olyan politikai formáció van, amely befutó helyet szerezhet szombaton, ez a jelenleg parlamenten kívüli, nemzeti radikális Köztársaság (Republika).

Szombaton a voksolás reggel hét órakor kezdődik és ha nem lesz olyan jellegű fennakadás, amely miatt meg kellene hosszabbítani a szavazóhelyiségek nyitvatartását, akkor este tíz órakor ér véget. Érdemi részeredményekre már éjfél előtt számítani lehet, a nem hivatalos végeredmények pedig a hajnali órákban várhatóak. A hivatalos végeredményt vasárnap jelenti be a Központi Választási Bizottság (ÚVO).

Mráz Ágoston Sámuel: szlovákok is szavaznak a magyar pártra

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője arról beszélt az M1 aktuális csatornán pénteken, hogy a szombati választás eldöntheti, hosszú távon lesz-e magyar párt a szlovák belpolitikában. Az előző választáson nem került be magyar párt a parlamentbe.

Ha a Szövetségnek sikerül átlépnie az ötszázalékos parlamenti küszöböt, "akár gyökeret is ereszthet", és a szlovák belpolitika egyik fontos alakító erejévé válhat - vélekedett. Hiszen - magyarázta - annyira bizonytalanok az erőviszonyok, hogy könnyen előfordulhat, a Szövetség nélkül, ha bekerül a parlamentbe, nem lehet kormányt alakítani.

A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte, a parlamentbe jutásra a matematikai esély és a történelmi lehetőség megvan, "csak a felvidéki magyarságon múlik, hogy bizalmat szavaz-e".

Mráz Ágoston Sámuel szólt arról is: "sajnos az a hagyomány", hogy a magyarok kevésbé aktívak, mint a szlovák választópolgárok. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy a magyar választók azt érezhették korábban: elveszhet a szavazatuk, amelyet magyar pártra adnak le, mert nem hitték el, hogy átlépi az ötszázalékos küszöböt.

"Ezért nagyon fontos, hogy a kutatások szerint minden reális esélye megvan a Szövetségnek most" - emelte ki.

Mráz Ágoston Sámuel szerint akár előfordulhatna az is, hogy szlovákok is a magyar pártra szavaznak, mert regionális érdekeket is képvisel ez a párt, "nem csupán a magyar etnikai érdeket".

A szlovákiai választás valódi tétjének azt nevezte, hogy milyen koalíció jön létre, hány párt éri el az ötszázalékos küszöböt. Továbbá, hogy a koalícióba be tud-e lépni a stabilitást képviselő magyar Szövetség.

A Szövetség bekerülése a parlamentbe a stabilitás erejeként egy stabil kormány megalakulásához is hozzájárulhat, és "ez nemcsak magyar érdek, hanem összszlovák érdek is lehet" - mondta a Nézőpont Intézet vezetője. (MTI)