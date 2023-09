Egyik fő bázisán kaphatott nagy pofont a Wagner - képek

A Közép-afrikai Köztársaság a Wagner csoport egyik „bástyája,” a néhai Jevgenyij Prigozsin zsoldosai számos arany- és gyémántbányát uralnak és ők felelnek az ország vezetőinek védelméért és a fegyveres erők képzéséért is.

Több jelentés szerint itt futott bele egy nagy vereségbe a zsoldoscsoport. A Portfolio összegzése szerint a wagneresek Unió a Békéért Közép-afrikai Köztársaságban (UPC) milíciáival csaptak össze és visszavonultak, miután több zsoldos is elesett a harcokban. A Middle East Eye nemrég azt írta, a Wagner korábbinál gyengébb teljesítményének hátterében az elégtelen moszkvai támogatás áll.

Rather rare Wagner Shchukas (Chekan) MRAPs based on the Ural-432007-0111-31 with BRDM-2 ASC turrets were found destroyed in the Central African Republic, Africa.

A abandoned Ural-4320 (according to the Source) can too be seen in the background.@oryxspioenkop @casusbellii pic.twitter.com/IzRULWiDYp