Klímaaktivisták megrongálták a berlini Brandenburgi kaput – képek, videó

A német főváros egyik jelképeként számon tartott építményt az Utolsó Nemzedék (Letzte Generation) nevű csoport aktivistái fújták le. Az átalakított poroltókkal felvitt vörös, sárga és narancssárga festékkel a védett műemlék mind a hat oszlopát megrongálták.

A rendőrség 14 aktivistát őrizetbe vett, csoportosan elkövetett rongálás gyanújával indítottak eljárást ellenük.

Climate activists in Germany sprayed orange and yellow paint onto Berlin's iconic Brandenburg Gate. The protesters urged the government to take more urgent action against climate change.



