Kritikus állapotba került a hirhedt csecsen hadúr

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat is megerősítette, hogy Ramzan Kadirov csecsen hadúr hosszabb ideje tartó súlyos betegségének romlása miatt kritikus állapotban van. Andrij Juszov, az SZBU szóvivője ugyan nem szolgált részletekkel Kadirov egészségügyi problémáiról, de azt hangsúlyozta:

nem sérülésről van szó, az egészségi állapota romlott.

Kadyrov is reportedly in critical condition - Andrii Yusov, representative of Ukrainian Defense Intelligence.



Some Russian media inform that Kadyrov is in a coma.



Mr. Yusov said that some of Kadyrov's illnesses have intensified, and that's why he's in a critical condition. He… pic.twitter.com/TRVJThJMGf