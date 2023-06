Hatalmas gázrobbanás, tucatnyi halott Kínában

A Ninghszia-Huj autonóm terület székhelyén történt robbanást egy cseppfolyósított gázzal működő tartály okozta a forgalmas utcán lévő étteremben.

A robbanásban

31-en a helyszínen életüket vesztették,

7 személyt égési sérülésekkel kórházba szállítottak, egy sérült válságos állapotban van.

