Újabb gátrobbantás Ukrajnában a front közelében

A tisztségviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem akadályozza az ukrán erőket támadóműveletek végrehajtásában. Kifejtette, hogy az oroszok vízi létesítmények felrobbantásával próbálják lassítani az ukrán ellentámadást. "Először a kahovkai víztározót, majd a kahovkai vízerőművet robbantották fel az orosz erők, majd Zaporizzsja megye általuk megszállt részében további vízi létesítményeket.

Zaporizzsja térségében ugyanis az ukrán erők előretörésére számítanak, ezért előrenyomulásunk lassítása érdekében ehhez a taktikához folyamodtak. Most a Mokri Jali folyó egyik gátját robbantották fel, ez azonban nem befolyásolja a védelmi erők előrehaladását" - hangsúlyozta Serseny.

Dealing with the Mokri Yaly basin is clearly in play. River flow is weak in many spots, so river crossings are not a must. Interesting geography here. pic.twitter.com/NMyFUMWyr5