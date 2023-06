Jevgenyij Prigozsin: az orosz csapatok csendben menekülnek

A zsoldosvezér azt állította, hogy a moszkvai katonai vezetés taktikája az elfoglalt területek feladását fogja eredményezni.

"Most már Berhivka település egy részét is elvesztették, a csapatok csendben menekülnek. Szégyen!" - jelentette ki a Prigozsin. A település alig pár kilométernyire van Bahmuttól, attól a kelet-ukrajnai várostól, amelynek birtoklásáért a háború eddig leghosszabb és legvéresebb csatáját vívták a Wagner zsoldosai. Miután sikerült a településről kiszorítaniuk az ukránokat, a zsoldos csapat átadta helyét az orosz hadsereg alakulatainak és kivonult a térségből. A reguláris orosz erők azonban úgy látszik nem képesek megtartani a rengeteg áldozat árán megszerzett területet és fokozatosan feladják állásaikat.

Ezért dühöng most Jevgenyij Progozsin, aki korábban már többször is keményen bírálta a hadsereg vezetését. Előzőleg főleg az volt a baja, hogy a védelmi minisztérium - szerinte szándékosan - nem küldött elég lőszert, fegyvert és ellátmányt a Bahmutnál harcoló Wagner alakulatoknak, így a zsoldosok szükségtelenül nagy veszteségeket szenvedtek el. Prigozsin már akkor is

a vezérkar élére pedig "Armageddon tábornokot", vagyis Szergej Szurovikin vezérezredest állítsa. Ő egyébként személyes jó barátja Prigozsinnak.

A zsoldosvezér most azt ajánlotta a védelmi miniszternek és a vezérkar főnökének, hogy személyesen utazzanak Bahmutba és a helyszínen szedjék ráncba a csapataikat.

"Rajta, meg tudjátok csinálni!" - írta üzenetében. "Ha pedig nem akkor, hősökként fogtok meghalni" - tette hozzá. Újabb kirohanásában Prigozsin ismét a moszkvai hadvezetés szemére hányta, hogy a reguláris haderő tagjai folyamatosan támadják a zsoldosokat. Példaként említette, hogy a Bahmutból kivonuló Wagner zsoldosok útvonalát az orosz hadsereg állítólag elaknásította.

❗️ Drunken occupiers from the Russian armed forces opened fire on mercenaries from the "Wagner" PMC



The head of the "Wagner" PMC, Prigozhin, published a report of his mercenaries and a video of them demining mines. According to the report, the mines were planted by the Russian… pic.twitter.com/xCjUWmMVmx