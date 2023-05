Új, elit repülőegységet küldenek Ukrajnába az oroszok

A brit védelmi minisztérium hírszerzési forrásokra hivatkozva számolt be a repülőegység létrehozásáról. Eszerint a "Storm" (magyarul vihar) elnevezésű alakulat három repülőszázadból áll. Az egyik Szu-24-es bombázógépekkel repül, a másik pedig Szu-34-es támadógépeket használ. Az alakulat harmadik századát csatahelikopterekkel szerelik fel.

Londoni vélemény szerint a repülőgépek összetétele egyértelműen arra utal, hogy az alakulat elsődleges feladata az ukrajnai földi célpontok támadása lesz. Mértékadó orosz források szerint a repülőegységhez máris megkezdték a gyakorlott és kellően elhivatott pilóták toborzását. A katonáknak kiemelkedően magas illetményt ígérnek, és korábban már nyugalmazott pilóták is csatlakozhatnak az új harccsoporthoz.

