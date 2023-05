Videón, ahogy földbe csapódik egy F–18-as harci gép Spanyolországban

Szerencsétlenül járt egy F–18-as harci repülőgép a spanyolországi Zaragoza mellett található légi támaszponton szombaton, a pilóta katapultált és túlélte a balesetet.

A spanyol védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a repülőgép a várostól mintegy 15 kilométerre fekvő bázis területén belül csapódott a földbe. További részleteket egyelőre nem közöltek.

⚡️The moment of the crash of the F-18 Hornet fighter of the 15th squadron of the ??Spanish Air Force today at the Zaragoza Air Base.



A terrible sight, fortunately, the pilot managed to eject. pic.twitter.com/KOZKEjs0Jl — ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 20, 2023