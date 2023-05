Döbbenetes felvétel érkezett a bahmuti pokolról

Két műholdfelvételt tett közzé az ukrán védelmi minisztérium a kelet-ukrajnai Bahmut városáról: az egyik tavaly májusban, még a harcok előtt készült, a másik pedig most májusban, a több mint fél éve zajló ostrom után. A képek önmagukért beszélnek, egy ház sem maradt épségben.

„Nem földrengés, nem meteor-becsapódás, nem vulkánkitörés, hanem sokkal rosszabb:

az orosz világ eljött Bahmutba”

– idézi a 24.hu az ukrán kommentárját.

A donyecki város közel 80 százalékát az oroszok, 10 százalékát az ukránok ellenőrzik, a maradék semleges zóna. Stratégiai szempontból nem kiemelkedő, inkább csak a politika tette azzá, hogy túlzottan meg akarja védeni, illetve el akarja foglalni. Erről nemrégiben Resperger István, az NKE Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője beszélt az InfoRádióban.

It is much worse… the "russian world" came to Bakhmut. pic.twitter.com/MhvgTI0RJC — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 17, 2023