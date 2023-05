Kis-Benedek József elmondta, hogy mibe mennének bele az oroszok, mert kezdenek fáradni

Bahmutot nem az orosz reguláris erők, hanem a Wagner csoport zsoldosai támadják, ez az egyik oka annak, hogy ott állóháború zajlik tavaly nyár óta – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára szerint Bahmutnál július óta nem sikerül eredményt elérni. Ennek egyik oka az, hogy az oroszok kevés erővel támadnak, nem a reguláris hadsereg harcol, hanem a Wagner csoport emberei, ők pedig nincsenek jól kiképezve, mert nagyon sok olyan van közöttük, akik szerződés alapján börtönből érkezett. Az ukrán oldalon pedig beásták magukat, próbálják kiküszöbölni azt, hogy az oroszok haladjanak.

Kis-Benedek József arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel párhuzamosan mindkét fél különböző hadműveletekre készül. Az oroszok déli irányban próbálnak védelmi vonalakat építeni, szinte erődrendszert alakítanak ki. Ennek az a célja, hogy megakadályozzák, hogy az ukrán haderő előre tudjon törni és megakadályozhassa azt, hogy az orosz utánpótlás eljuthasson a Krím-félszigetre.

"Az ukránok készülnek a támadásra, de nem tudja megmondani senki, hogy ez mikor lesz, ugyanakkor megtévesztő akciók is vannak, így próbálják kitapintani a másik fél gyengeségét, és ahol erőtlen az orosz védelem, akkor valószínűleg, hogy ott fognak majd támadni" – értékelt a szakértő, de hozzátette, szerinte

nagyobb kötelékben egyelőre nem tudnak támadni az ukránok, mert nincs annyi erejük, meg főleg eszközük hozzá.

A Wagner csoport bahmuti bevetéséről azt mondta, ennek egyik oka, hogy a reguláris erők elég kis számban állnak rendelkezésre, mert nagyon széles, 1000-1200 kilométeres frontvonal van. A másik ok, hogy ahol kemény harcok folynak, ott az orosz állami vezetés próbálja megakadályozni azt, hogy az orosz nemzetiségű emberek kerüljenek a frontvonalra, és orosz nemzetiségű haljon meg.

"Ugyanakkor nagyon kemény kritika éri az orosz vezetést a háborúnak ebben a szakaszában, mert Putyin szeretett volna most, a győzelem napján valamit bejelenteni, és ez Bahmut elfoglalása lett volna, de ez nem jött össze. Ezért volt az a lagymatag győzelem napi ünnepség. Ráadásul bírálják Putyint különböző szervezetek, mert azt mondják, hogy micsoda dolog az, hogy most már Oroszország területét támadják" – mondta Kis-Benedek József.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner vezetője egészen meglepő hangnemű videókat tesz közzé a megölt Wagner-katonák teteme mellől, Szergej Sojgu miniszternek címezve szavait. A szakértő szerint Prigozsin többet engedhet meg magának, mint más katonai vezetők, és ezt annak köszönheti, hogy mindig is jó viszonyban volt az orosz elnökkel. Arról is beszélt, hogy a Wagner-zsoldosok csak a saját parancsnokuknak engedelmeskednek, ezért sem harmonikus a viszony Prigozsin és az orosz haderő vezérkara között. "A magánhadsereg az állami vezetésnek van alárendelve és nem a hadseregnek. Nem a hadseregnek van egy magánhadserege, hanem az államnak van egy magánhadserege, és az nagy különbség" – tette hozzá.

Nincs esély a tárgyalásokra

"Ha utánpótlás van, akkor akár évekig is el lehet húzni ezt az alacsony intenzitású konfliktust" – mondta a szakértő, és hozzátette, ebben minden fél érdekelt. Az Egyesült Államok célja Oroszország gyengítése, Oroszország célja, hogy Ukrajna védelmi képességeit gyengítse, és ha ezt hosszú időn keresztül fogják folytatni, akkor Ukrajnát nagyon meg tudják gyengíteni. Ugyanakkor az oroszoknak nagyobb terület és nagyobb képesség áll rendelkezésükre. Kis-Benedek József szerint ebből le lehet vonni azt a következtetést is, hogy ez a háború elnyúlhat, hosszabb háború is lehet belőle, ha nem születik megegyezés, de erre a jelenlegi helyzetben nem lát lehetőséget. Eddig a különböző közvetítési kísérletek sikertelenek voltak, a harcoló felek pedig nem érték el a politikai céljaikat.

Vlagyimir Putyin deklarált célja volt az ukrán vezetés leváltása, de ebben nem járt sikerrel, mert ennek jelenleg semmi jele nincs, és a szakértő szerint amíg Ukrajna megkapja a támogatást Nyugatról, addig marad is a helyén.

"Ameddig pénz, paripa, fegyver van, addig ez folytatódik. Ha ez nincs, akkor vége, akkor be kell fejezni a háborút. Akkor engedményt kell tenni"

– mondta, de hozzátette, az oroszok már többször mondták, hogy területi tárgyalások legyenek, de erre az ukrán vezetés nemet mond.

"Ha megnézzük bármelyik ukrán vezető nyilatkozatát, azzal kezdi, hogy az orosz megszálló erők minden területről vonuljanak vissza, beleértve a Krímet is. Ettől kezdve elég nehéz leülni tárgyalni" – mondta Kis-Benedek József, de hozzátette, ha Volodimir Zelenszkíj elnök közölné, hogy eddig bírták a háborút, területet ad a békéért, akkor az az ő vesztét jelentené.

"Ha Zelenszkij nem lesz, akkor az amerikaiak odatesznek egy másikat. Ne felejtsük el, hogy az amerikaiaknak kell a terület, kell egy pufferzóna, egy ütközőövezet kelet és nyugat között és nyilván nem fognak ebbe belemenni" – vélekedett, pedig egy ilyen területi egyezkedésbe vélhetően az oroszok belemennének, mert ők is kezdenek elfáradni.

Nyitókép: MTI/AP/Libkos