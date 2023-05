Hiába Károly a király, nagyon beleszólni nem tud a brit hétköznapokba

III. Károly brit király sokkal tudatosabb és aktívabb szerepvállalásra készült, mint édesanyja, II. Erzsébet királynő - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Gálik Zoltán ugyanakkor hozzátette: a királynak nincs közvetlen beleszólása a napi politikába.

"Egy dolog az ambíció szintje, egy másik, hogy mit hagy neki a politikai rendszer. Noha II. Erzsébet is tudatos volt abból a szempontból, hogy szándékosan húzódott vissza, noha a környezetvédelem, a hulladék-újrafelhasználás vagy épp a rókavadászat kérdésében megnyilvánult, és még egy csomó olyan kérdés volt, amelyben hallatta a szavát. Ezeket a témákat Károly király visszahozhatja, persze nem biztos, hogy a próbálkozás sikeres lesz" - utalt arra Gálik Zoltán, hogy az új király egy kairói konferencialátogatása már meghiúsult a politika döntéséből; a kormány mondott neki nemet, mondván ez nem államfői feladat.

Hogy például mondhat-e III. Károly olyat, ami a British Petrol működését befolyásolja, arról azt mondta, a kormány és a monarchia célja is az, hogy stabilitást biztosítson, az egységet szimbolizálja, és semmiképp sem jó ebből "kikacsintani".

Gálik Zoltán azt is elmondta, megvannak a megfelelő emberek arra, hogy előírják és megírják, az uralkodó miben, hogyan, mikor és miként nyilvánuljon meg, ami azért is fontos, mert az Egyesült Királyság a világpolitika színpadán is megkerülhetetlen szereplő, biztonságpolitikailag a világ 5.-6. legnagyobb szereplőjéről van szó. Hol vannak a koronázás kellékei, amikor nem látjuk őket? "A koronát el szokták tenni biztos helyre, a Towernél őrzik ezeket az eszközöket, meg is lehet tekinteni. Érdekes, náluk nem egy korona van, hanem új koronákat készítenek a királyoknak általában, bár igaz, hogy most egy régebbi koronát használtak föl, Károly koronázására kettőt is, a Szent Edward koronát, illetve azt a birodalmi koronát, ami már másnak a fején is megfordult. A királyné nem készített magának új koronát, hanem egy korábbi koronát használt fel újra. A többi pedig szanaszét lehet az országban, Edinbourgh-ban például ez a kő, de általában ugye ezek Londonban találhatók meg, illetve a királyi épületekben, építményekben."

"Közvetlen beleszólása tehát nincs, csak instruál, tájékozódik, esetleg orientálja a minisztereket" - összegzett.

Az új örökösről

Vilmos walesi herceg pedig viheti tovább az édesapja által korábban képviselt ügyeket - vélekedett a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

"Ő az, aki megkapta azokat a címeket és lehetőségeket, amelyeket édesapja korábban vitt. Ez sok felelősséggel is jár, rengeteg helyen kell majd megjelenni, szerepelni, nemzeti ünnepeken, hadi eseményeken" - részletezte.

Szerinte érdemes lesz figyelni mostantól Vilmos herceg "kiszólásait", ebből lehet majd tudni, hogy ő örökösként mire készül.

Akár az is lehet, hogy Károly majd "nem mondhat valamit", az állásfoglalást pedig fiára delegálja.

"Nagyon nagy a tisztelet Vilmosban édesapja iránt, és édesapja is kedveli Vilmost, másik fiával feszült a viszony" - tette hozzá Gálik Zoltán. A király egy napja "Reggel fölkel, egészen biztosan, hogyha az a napja van a hétnek, amikor a politikai konzultációja van, akkor fogadja a miniszterelnököt, hetente. Ezeket pedig megbeszéli a saját udvartartásával, hogy lesz-e valamilyen következmény, kell-e valamilyen feliratot, leiratot készíteni, ami esetleg erről a találkozóról szól. És rengeteg minden van, a jótékonysági rendezvényeken túl katonai rendezvényeken való részvétel, nemzetközi részvétel, államfőként is nagyon sok szerepvállalása van, a brit ünnepségeken szinte mindig megjelenik, ami nemzeti szintű ünnep, és a nemzetközösség országaiban is azért vállal szerepet."

Nyitókép: MTI/AP/Daily Mail pool/Mark Large