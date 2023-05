Boron és nyalókán élt öt napig egy bozótosban rekedt nő

Rossz irányba kanyarodott, a zsákutcába beragadt az autóval a sárba, végül öt napot kényszerült túlélni Ausztráliában egy bozótosban egy 48 éves nő – idézi a 444.hu a BBC cikkét.

Lillian Ip – akinek nem szokása inni – egy üveg ajándékbor és egy kevés nyalóka társaságában töltötte ezt a pár napot, mivel egészségügyi problémáiból kifolyólag nem merte elhagyni a járművet.

Egy ponton úgy gondolta, ott fog meghalni, ezért írt egy levelet a családjának. Végül a Viktória állambeli rendőrség hatvan kilométerre a legközelebbi várostól lelt rá. A nő először csak vizet és egy szál cigarettát kért, amit az egyik rendőrtől meg is kapott. A rendőrök szerint a nő jól tette, hogy nem hagyta el a járművét, és nem sétált ki a vadvilágba, mert így sokkal nagyobb esély volt arra, hogy megtalálják.

See the moment Air Wing located a woman, who was missing for five days in dense bushland.



Yesterday afternoon, Air Wing were conducting a sweep of the hilly terrain when they spotted Lillian’s car at the end of a dirt road in the Mitta Mitta bushland.



? https://t.co/dgjOkkgdY0 pic.twitter.com/DwbaJHLUMn — Victoria Police (@VictoriaPolice) May 6, 2023