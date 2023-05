Steven Spielberg: nem szabad a régi filmeket a modern kor érzékenységére szabni

Spielberg 1982-es filmje, az ET bemutatásának huszadik évfordulójára készített ünnepi változatban cserélte a fegyvereket walkie-talkie-kra: amint arról a Time egy New York-i eseményén beszélt, ez hiba volt – írja a The Guardian.

"Nem kellett volna ezt tennem. Az ET saját korának terméke, és egyetlen filmet sem lenne szabad mai szemüvegünkön keresztül vizsgálni, sem önkéntesen, sem külső behatásra" – fogalmazott.

A rendező már 2011-ben kifejtette, hogy elégedetlen ezzel a döntéssel: a harmincadik évfordulós kiadásra visszakerülnek a fegyverek, mondta akkor. Most a következőkkel egészítette ki az akkor elmondottakat: "Sosem lett volna szabad saját korábbi munkámat felülbírálnom, és másnak sem ajánlom ezt. A filmjeink megmutatják, kik voltunk akkor, amikor elkészítettük őket, és azt is, milyen korban éltünk. Sajnálom, hogy korábban nem így gondoltam" – mondta.

Spielberget Roald Dahl munkáinak átszerkesztéséről is kérdezték: a kövér jelzőt hatalmasra, a csúnya és vadállatit egyszerűen vadállatira cserélték Dahl műveiben.

Először elviccelte a választ, majd azt mondta: számára ezek a könyvek szentnek számítanak, a kultúra részei, és nem hisz a cenzúrában.

Ian Fleming és Agatha Christie írásai is átestek hasonló változtatásokon a közelmúltban.

Spielberg következő filmjét Bradley Cooperrel a főszerepben forgatja egy 1968-as film, A San Franciscó-i zsaru alapján.

Nyitókép: MTI/EPA/Eduardo Lima