Egy egész raktárnyi orosz páncélos tűnt el a Krím-félszigetről

A Maxar cég műholdja szúrta ki, hogy eltűntek az orosz nehéz fegyverek a Krím-félsziget egyik nagy raktárából. A február 11-én készült felvételen még tömve a telephely, ám március 16-án már csak alig pár darab harcjárművet lehet látni.

Amikor pedig április 25-én újból lefényképezték a területet csupán a fegyverek hűlt helyét örökíthették meg. Arról nincs hiteles információ, hogy hova tűnhetett a rengeteg tank, lövészpáncélos és ágyú.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.



This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac — Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023