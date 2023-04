Átkeltek a Dnyeper folyón az ukránok

Sikeres ukrán partraszállásról írnak orosz katonai bloggerek, akik szerint az ukránok az elmúlt napokban megvetették a lábukat a Dnyeper-folyó keleti partján, Herszon megyében. Az átkelés Herszon városának közelében történhetett és több kilométernyi szakaszt tarthatnak ellenőrzésük alatt Oleszkij településtől északra – írja a 24.hu.

Az Intstitute for the Study of War amerikai kutatóintézet szerint egyelőre nem lehet megítélni, mekkora léptékű hadműveletről van szó.

Az ukránok novemberben foglalták vissza a Dnyeper nyugati partját Herszon városával együtt az orosz megszállóktól.

