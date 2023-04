Kilakoltatták a Texasban született olasz hercegnét a világ legdrágább otthonából

Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi hercegné, született Rita Carpenternek a rokonaival folytatott örökösödési per újabb fejleménye miatt kellett elhagynia a Casino dell'Aurora épületét, amelynek még kapuzárjait is kicserélte egy lakatos, miután kitette a lábát.

A Boncompagni Ludovisi család - amely arról is híres, hogy egyik elődjük volt XIII. Gergely pápa - évek óta pereskedik a villáért, amelynek árverését végül a bíróság rendelte el.

A hercegné, aki kutyáival távozott a villából, az utcán várakozó újságíróknak elmondta, hogy úgy érzi magát,

mintha egy szürreális filmben szerepelne.

A Casino dell'Aurora vagy Ludovisi-villa az 1600-as évek eleje óta a Ludovisi családé. Az örökösödési vita akkor kezdődött, mikor Nicolo Boncompagni Ludovisi herceg 2018-ban meghalt. A herceg első házasságából származó gyermekei és harmadik felesége, a Texasból származó Rita hercegné is jogot formált a villára. Playboy-modellből hercegné A 73 éves Jenrette 2009-ben házasodott össze férjével, Nicolò Boncompagni Ludovisi herceggel. Amikor 2019-ben meghalt, három mostohafia azzal vádolta, hogy megpróbálta ellopni az örökségüket, és hagyta, hogy a kastély állapota leromoljon. A Villa Aurora néven ismert ingatlant széles körben a világ legdrágább otthonaként tartják számon – tavaly januárban árverésre bocsátották 531 millió dollárért. A Róma szívében található ingatlan magas ára annak tudható be, hogy a világ egyetlen Caravaggio mennyezeti falfestménye található benne. Az 1500-as évek végén és az 1600-as évek elején élt olasz festő olyan festményeiről volt ismert, mint a „Beteg Bacchus”, „A zenészek”, „A Medúza feje”, „Szent Pál megtérése”, „Krisztus síremléke” és a „Szent János lefejezése”. Jenrette miután 1971-ben diplomát szerzett a Texasi Egyetemen, a Texasi Republikánus Pártnál kezdett dolgozni, ahol 1973-ban kutatási igazgató lett. 1976-ban feleségül ment a dél-karolinai John Jenrette demokrata politikushoz-üzletemberhez, mindössze másfél évvel azután, hogy találkozott vele. 1981-ben elváltak, miután férjét elítélték kenőpénz elfogadása miatt az úgynevezett Abscam-nyomozás során (az FBI nyomozása és az eljárás a kongresszus hét tagjának elítéléséhez vezetett vesztegetés és korrupció vádjával). E botrány kapcsán adott interjút Rita a Playboynak, és meztelen kép is megjelent róla. Három évvel később címlaplány lett a magazinban. Még 1981-ben kezdett dolgozni színésznőként, mintegy 10 évig. 2003-ban Jenrette elvégezte a Harvard Business School menedzserképző programját. Ugyanebben az évben találkozott második férjével, Ludovisi of Piombino olasz herceggel, miközben az még házas volt (második feleségével). Végül 2009-ben házasodtak őssze, beköltöztek a Villa Aurorába, amely a 16. század óta volt a család tulajdonában. Együtt folytatták az otthon felújítását, később megnyitották a nagyközönség előtt, túrákat szerveztek és jótékonysági rendezvényeket szerveztek - írta a New York Post.

A bírósági eljárásban legutóbb januárban született egy ítélet, amely alapján kilakoltatási végzést bocsátottak ki a hercegné ellen, mert megsértett egy korábbi tilalmat, amely szerint nem tarthatott volna idegenvezetést a villában. Emellett a bíróság azt is a terhére rótta, hogy nem tartotta megfelelően karban az épületet, amelynek ezért leomlott egy külső fala.

A hercegné ugyanakkor azzal védekezett, hogy a turistáktól beszedett pénzből a villa fenntartását akarta fedezni.

Bante Boncompagni Ludovisi herceg, az egyik örökös, aki végignézte a hercegnő távozását, csütörtökön hangsúlyozta, hogy a villa felújításra szorul, és azt állította, hogy a freskók is veszélyben vannak.

A becslések szerint mintegy 11 millió euróra lenne szükség a villa helyreállításához, de az egyelőre nem világos, hogy ezt ki fogja fedezni. A villát a bírósági döntés nyomán, amely 471 millió euróra becsülte értékét, tavaly akarták először elárverezni,

de eddig nem sikerült rá vevőt találni, bár azóta többször csökkentették a kikiáltási árat.

A villa értékét főként a Caravaggio-freskó emeli, amely egy második emeleti szoba mennyezetét díszíti. A 2,75 méter széles freskó a művész korai alkotása, Jupitert, Plútót és Neptunuszt ábrázolja. A maga nemében egyedülálló, mert az egyetlen mennyezeti freskó, amit a mester készített.

