Ukrán védelmi miniszter: megérkeztek a Patriotok a hazafiakhoz

Az ukrán védelmi miniszter Twitter bejegyzésében arról írt, hogy már 2021-ben, amikor, mint az ideiglenesen megszállt területek visszaszerzéséért felelős miniszerelnök-helyettesként az USA-ban járt, Patriot-rendszereket kért vendéglátóitól.

Akkor az amerikaiak elutasították ezt, lehetetlennek nevezve az ukránok óhaját. "A lehetetlen azonban lehetővé vált - írta Reznyikov.

“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023