A portfolio.hu vette észre a Twitteren megjelent térképes animációt, amely az elmúlt hónapok eseményeit illusztrálja.

A War Mapper által készített filmen a Bahmut körül hadi helyzet változása követhető. Látszik, ahogy az orosz ostromgyűrű egyre szorosabbá válik, de az is, hogy a város nyugati részeit még mindig az ukránok ellenőrzik.

Pedig a kelet-ukrajnai település elestét már számtalanszor bejelentették Moszkvában. Mi több, az ostromot vezető Wagner zsoldos csapat vezetője, Jevgenyij Prigozsin több, olyan épületre is kitűzte az orosz zászlót, amik állítólag Bahmutban találhatók.

A timelapse of the changes to control in Bakhmut over the past month. pic.twitter.com/qqZV0MbgRa — War Mapper (@War_Mapper) April 12, 2023