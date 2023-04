Észak-Koreában 22 éve nem történt ilyen

Észak-Koreában 22 éve először ült össze ismét az újságírók szakszervezete a héten, a gyűlésen felszólították a tagokat, legyenek a kormányzó Koreai Munkapárt elkötelezett szóvivői – derült ki a KCNA észak-koreai hírügynökség bejelentéséből.

A szakszervezet kilencedik, hétfőn és kedden tartott gyűlésén részt vett az ország legismertebb, több mint öt évtizede a képernyőn lévő tévébemondónője, Ri Csun He is, akit tradicionális viselete miatt külföldön "rózsaszín hölgynek" is neveznek.

A szakszervezet legutóbb 2001 novemberében ült össze, jóval Kim Dzsong Un észak-koreai vezető 2011-es hatalomra kerülését előtt.

Megfigyelők szerint a héten tartott gyűlésen

a propaganda fokozása volt a fő téma az észak-koreai élelmezi válság közepette.

A szakszervezet központi bizottságának vezetője felszólította a tagokat, hogy "abszolút igazságokként" gondoljanak a párt által megfogalmazott irányelvekre és álláspontokra, és legyenek ezen elvek "elkötelezett szószólói".

A tagok egyhangúlag megszavazták a szabályzat felülvizsgálatát is, ám ezzel kapcsolatban nem tudni részetekről, valamint új vezetőt és vezetőhelyettest választották a központi bizottságuk élére.

Észak-Koreában a világon az egyik legrosszabb a helyzet a sajtószabadság terén, az ország médiáját a phenjani vezetés szigorú ellenőrzés alatt tartja.

Nyitókép: MTI/AP/Dzson Csol Dzsin