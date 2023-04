Borzalmas pusztító fegyvert vetettek be az ukránok Bahmutnál – videó

Az UR-77 Meteorit nevű eszközt eredetileg arra tervezték, hogy átjárót nyisson az aknamezőkön. Működése meglehetősen egyszerű: két 90 méter hosszú, úgynevezett nyújtott töltettel van felszerelve, amelyeket rakétával fél kilométer távolságra lehet kilőni. A töltetek olyan kábelek, amelyekre 750 kilónyi PVV-7 plasztikbombát fűztek fel, és miután ezek célba értek a távolból egyszerre lehet őket felrobbantani.

A robbanás lökéshulláma pedig hatástalanítja a közeli tankelhárító aknákat is. Így nagyjából kilencven méter hosszú és hat méter széles átjárót lehet nyitni a tankok, illetve más harcjárművek számára. Igazából tehát egy támogató eszközről lenne szó,

Először az első csecsen háborúban, 1994-96 között vetették be városok, például Groznij ostrománál. Lakott területen borzalmas rombolásra képes a fegyver, hiszen majdnem egy futballpályányi területet tud letarolni.

A szíriai polgárháborúban, az oroszok által támogatott Bassár el-Aszad elnök katonái döntöttek romba utcahossznyi területeket Damaszkuszban. Az alábbi videó ezt mutatja:

Aztán az ukrajnai háború legsúlyosabb harcaiban újból bevetették az UR-77-eseket. Például Mariupol ostrománál is megjelentek, szörnyű rombolást hagyva maguk után. Ez a Twitterre feltöltött videó is egy ilyen akciót mutat:

Most viszont az ukránok fordították az oroszok ellen a saját fegyverüket. Ukrajna ugyanis eredetileg nem rendelkezett UR-77-esekkel. Ellenben a harcokban számos ilyen járművet zsákmányoltak és ha már megszerezték, akkor használják is a támadók ellen.

A Twitteren közzétett videót nemrég készítettek Bahmutban. A város központjában lévő egyik utcából szorították vissza az ostromlókat az aknamentesítő fegyverrel. A felvételeket feltöltő ukrán blogger szerint a támadókat szó szerint porrá zúzták.

I reported yesterday that Russians got pushed back and behind the Korsunskogo Street in Bakhmut and here we have visual evidence, and what evidence indeed.



An Ukrainian UR-77 fired right into Russian positions and triggered the charge which pulverized them.



It has to be noted… https://t.co/PLyYLHVKDX pic.twitter.com/iEBhjU1qwc — (((Tendar))) (@Tendar) April 4, 2023