Kigyulladt a hőlégballon a szülinapozó családdal, a kislány kiugrott, csak ő élte túl – megrendítő videó

Tragikus hőlégballon-baleset történt Mexikóban, amelynek két áldozata egy házaspár, az 50 éves Jose Nolasco és a 38 éves Viridania Becerril. A pár 13 éves kislánya, Regina úgy menekült meg, hogy kiugrott a ballonból, de így is másodfokú égési sérüléseket szenvedett és a karja is eltört. Várhatóan túléli a balesetet – írja a Mirror alapján az rtl.hu.

Reyna Gloria Sarmiento, Regina nagymamája elmondta a helyi sajtónak, hogy a tinédzser még nem tudja, hogy a szülei meghaltak. Mint mondta, lánya, Regina édesanyja születésnapjára kapta a hőlégballonozást. Hozzátette: az unokája magánál van és stabil állapotban fekszik a kórházban, a kislány megölelte a szüleit, mielőtt kiugrott a hőlégballonból.

