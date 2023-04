Hivatalos: újabb riválist kapott Donald Trump

Asa Hutchinson az ABC televízión vasárnap sugárzott interjúban jelentette be szándékát, és azt mondta: meg van győződve arról, hogy az amerikai emberek olyan vezetőre várnak, aki Amerika jobbik oldalát hozza elő, és nem pusztán „az emberek legrosszabb ösztöneire apellál”. A korábban két cikluson keresztül is Arkansas állam kormányzójaként dolgozó republikánus politikus kijelentette, hogy szerinte a vádemelés után Donald Trumpnak ki kellene szállnia az elnökjelölti versenyből.

Asa Hutchinson az első, aki a Donald Trump ellen kezdeményezett vádemelés óta bejelentette, hogy versenybe száll a Republikánus Párton belül az elnökjelöltségért.

Rajta és Donald Trumpon kívül eddig hivatalosan Nikki Haley, korábbi ENSZ-nagykövet, volt dél-karolinai kormányzó, valamint Vivek Ramaswamy vállalkozó jelentette be indulását. A várakozások szerint Ron DeSantis floridai kormányzó a nyáron jelentheti be hivatalosan is szándékát, és a potenciális indulók között van Mike Pence, Donald Trump korábbi alelnöke és Mike Pompeo volt külügyminiszter, aki szintén Donald Trump idején volt tagja az amerikai kormánynak.

Nyitókép: Win McNamee/Getty Images