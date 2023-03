Szijjártó Péter elmondta, hány évig kell még az orosz földgáz

Szijjártó Péter Milorad Dodik boszniai szerb vezetővel közösen tartott panelbeszélgetést a Trebinjei Energetikai Fórumon. Kiemelte: Magyarország energiafelhasználása túlnyomó többségét importálja, és "fűteni nem lehet kommunikációs panelekkel vagy politikai nyilatkozatokkal" - fogalmazott. Ehhez földgázforrásra és csővezetékre van szükség, és ha a kettőből az egyik hiányzik, akkor ott "illúziókat kergetünk".

Közlése szerint a kormány nagy erőfeszítéseket tett a hosszú távú diverzifikáció érdekében, de ennek sikeréhez időre van szükség. "Földgázvezetéket nem lehet egyetlen éjszaka alatt megépíteni.

Lehet, hogy majd öt-nyolc év múlva Magyarország földgázellátása lehetséges lesz orosz források nélkül is, de hát addig még van négy-öt tél".

"A saját energiaellátásunk biztonságát semmilyen politikai ok miatt nem vagyunk hajlandók feladni" - szögezte le, hozzátéve, hogy a diverzifikáció minél több új forrás bevonását jelenti, nem pusztán a függőség földrajzi irányának megváltoztatását. "Mi a jövőben is számolunk az orosz energiaforrásokkal több más forrás mellett" - mutatott rá.

A magyar tapasztalatok szerint a Gazprom megbízható szerződéses partner, s az együttműködés nem esik szankciók hatálya alá, így nincsen ok az orosz energiahordozók kivezetésére - közölte a tárcavezető.

Az uniós szankciós csomagokat kritizálva, totális kudarcot emlegetve, úgy fogalmazott: "tíz szankciós csomag elfogadása után a háború brutálisabb, mint bármikor korábban, és Oroszország nem úgy tűnik, mintha térdre kényszerült volna".

Ennek kapcsán kitért a Milorad Dodik boszniai szerb vezetővel szembeni esetleges szankciók kérdésére is, és leszögezte, hogy

"amíg mi vagyunk kormányon Magyarországon, addig Dodik elnök úr biztosan nem kerül semmilyen szankciós listára".

"Akik azt gondolják, hogy a Nyugat-Balkánon bármi megoldható szankciókkal, azoknak fogalma sincs a Nyugat-Balkánról" - vélekedett. Kitért arra, hogy a Nyugat-Balkán békéje és nyugalma kulcsfontosságú hazánk számára, s ezt leginkább a gazdaság fejlődésének elősegítésével lehet fenntartani, ami fontos része a felelősségteljes magyar szomszédságpolitikának. Magyar eladók és befektetők Működik egy, a Boszniai Szerb Köztársaság mezőgazdaságának fejlesztését célzó kormányzati program, amelynek célja, hogy a helyi termelők magyar eszközöket vásárolhassanak. Ez jó a Boszniai Szerb Köztársaságnak, jó Bosznia-Hercegovinának és jó Magyarországnak is. Eddig 805 vállalkozás pályázott, és a nyertesek között 11 millió értékű támogatást osztanak szét, de már a második kör előkészítése is zajlik, amelynek keretében különböző ágazatokat fognak úgy támogatni, hogy az a magyar ipart is segítse.

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy Magyarországot beruházói szempontból is érdekli a boszniai energetikai ipar. Tárgyalnak arról, hogy milyen magyar szerepvállalásra lehet szükség és lehetőség a víz- és hőerőművek építése és korszerűsítése terén. Számos, világszinten is versenyképes magyar technológia áll rendelkezésre ezen a téren, míg a források előállításában a kormány szívesen együttműködik - hangoztatta.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter