Lángba borították Párizs utcáit a tüntetők – videó

A beszámoló szerint a Párizs központjában lévő Concorde téren, a parlament alsóházi üléstermének közelében zavargások törtek ki.

Helyi médiatudósítások szerint a rohamrendőrök vízágyúkat és könnygázt vetettek be a tér megtisztítására. A tüntetők egyebek mellett fapallókat gyújtottak fel és megdobálták a rendőröket. A téren a nyugdíjreform mintegy hatezer ellenzője gyűlt össze, amikor az összecsapások kitörtek.

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön úgy döntött, hogy parlamenti szavazás nélkül hirdeti ki a vitatott nyugdíjreformot, miután a nemzetgyűlésben nem volt többség a törvénytervezet elfogadásához. A francia alkotmányban van egy külön cikkely, amely ezt lehetővé teszi. A kormány úgy döntött, hogy végrehajtja Macron elnök legfontosabb reformtervezetét, amely a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését irányozza elő 62-ről 64 évre.

A reform bevezetését még mindig meg lehet akadályozni egy, a kormány elleni bizalmatlansági szavazással.

