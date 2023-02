Rejtélyes gömb a tengerparton, felbolydult Japán - videó

A partra vetődött hatalmas vasgömb azonnal spekulációk hadát indította el. A helyszínre vezényelték a rendőrséget és a tűzszerészeket is, de egyelőre senki se tudja megmondani, mi is ez a valami.

A nagyjából másfél méter átmérőjű gömbre egy helyi figyelt fel Hamamacu város egyik strandján. A nő séta közben vette észre a különös tárgyat, és rögvest értesítette a rendőrséget, akik aztán kihívták a tűzszerészeket is. Röntgensugaras vizsgálatot végeztek, és kiderült, a tárgy belül üreges. Ítéletük szerint nem áll fenn robbanásveszély, mindazonáltal biztonsági okokból körbekerítették a gömböt.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023