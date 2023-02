Megszólaltak az oroszok az űrhajójukon lévő furcsa sérülésről

A Progresszt a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) kapcsolták le vasárnap, visszairányították a Földre, ahol darabjai a Csendes-óceánba zuhantak.

"Olyan képek alapján következtettünk erre, melyek az űrhajó külső felületén változásokat mutattak" - írta a Roszkoszmosz a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson.

Egy fotót is közzétettek, melyen szerintük egy nagyjából 12 milliméteres lyuk látható a rendszer radiátorának hőszabályozóján. Közölték, hogy a napelemek is károsodtak.

A Roszkoszmosz február 11-én jelentette, hogy esik a nyomás az űrhajón, ezért elhalasztották az utat, mellyel két orosz és egy amerikai űrhajóst hoztak volna vissza az ISS-ről a Földre. Helyette a tervek szerint a Szojuz MSz-23 űrhajó indul az űrbe február 24-én, az űrállomáson 26-án fog dokkolni - közölte a Roszkoszmosz kedden.

The Progress 82 cargo resupply ship undocked from the space station at 9:26pm ET today completing a four-month cargo mission. https://t.co/SjYnyzTqlY — International Space Station (@Space_Station) February 18, 2023