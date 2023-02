Buszba szaladt egy utasszállító repülőgép Los Angelesben

Az Insider értesülése szerint baleset történt a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren, amikor is az American Airlines egyik gépe belehajtott egy utasokat szállító shuttle buszjáratba – írja a 24.hu.

A repülőtér illetékesei közleményükben jelezték, az ütközés akkor történt, amikor az Airbus A321-es gépet, amely csak egy alkalmazottat szállított, az egyik kaputól egy parkolóba vontatták péntek este. Menet közben a gép elsodorta a buszt, és összesen öt utas sérült meg.

A sérült személyeket mentősök látták el a helyszínen, majd ötből négyet a helyi kórházakba szállítottak. A busz szélvédője ugyan jelentős károkat szenvedett az ütközésben, a buszvezető megúszta komolyabb sérülések nélkül.

A jet being towed tonight from a gate to a parking area made contact with a shuttle bus, resulting in injuries to about 5 people. We thank our partners @LAFD for quickly responding and treating passengers from the bus. Other LAX operations remain normal. — LAX Airport (@flyLAXairport) February 11, 2023