Pizsamában, takaróval, de élve találtak egy lányt magyar mentők egy felborult ház alatt

Mint az Infostart is beszámolt róla, csütörtök estére meghaladta a 20 ezret a török-szír földrengés halálos áldozatainak hivatalos száma.

Marosi Antal, a Katolikus Karitász mentőcsapatának szóvivője az InfoRádióban péntek reggel először is egy sikerélményről számolt be.

"Éjfélkor fejeztünk be egy mentési akciót a Budapesti Tűzoltó Szövetség és a Budapesti Polgárőr Szövetség Önkéntes Mentőszervezet segítségével, és sikerült kimenteni egy 17 éves lányt, aki három és fél nappal ezelőtt szorult be a romok közé. Nagyon kalandos, nagyon erőt próbáló, nagy figyelmet igénylő akcióról volt szó, egy hasára dőlt, 3 emeletes ház mélyéről, egy nagyon szűk, 50-szer 50 centis helyről kellett kimenteni a lányt" - közölte.

Nagy szerencse volt - mint folytatta -, hogy

a földrengés időpontjában be volt takarózva, a takaró pedig tartotta a lány teste melegét, hozzá volt feszülve egy kerevethez, ami szintén szigetelte, és kommunikálni is tudott.

"Hamar be lett mérve az a hely, ahol őt majd keresni kell. A mentőknél nagyon nagy előny volt, hogy barlangászok voltak döntő többségében ennél az akcióban. Ki kellett vájni a romokban egy alagutat, azon keresztül jutottak el a lányhoz. Menet közben arra esett még egy televízió, amit szét kellett szedni, másként nem lehetett továbbmenni" - tette hozzá.

A lányra pizsamában találtak rá, kórházba került.

A hatóság mellett - mint beszámolt róla - a lakosság is beszáll a mentésbe, sátrakat építenek, holttestek kiemelésében is segítenek, élelmet is hoznak, felszolgálnak az utcán, kínálják azt, amit néhány perce valahol megsütöttek egy konyhában.

"Nagyon nagy emberi összefogásnak lehetünk itt a tanúi"

- összegzett Marosi Antal.

A válságzónában a török hatóságok koordinációs központot állítottak fel, és minden reggel eldöntik, melyik mentőcsapatot hová vezénylik, ezen belül van munkamegosztás, nem kell mindenkinek egyszerre dolgozni, és a kutyáknak is van pihenőidejük.

Jövő hét keddig számolták az ottlétet, de ez függ attól, hogy milyen feladat vár rájuk.

